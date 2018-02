EU-millioner redder Varde fra kæmpe naturregning

Varde Kommune indgår nye og permanente naturaftaler for 510 hektar ud til Ho Bugt, som EU og staten betaler for. 21,64 millioner kroner. Derved undgår kommunen at skulle betale erstatning.

Ho Bugt: Sig navnet Operation Engsnarre, og det kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik. For i takt med at det 20-årige naturgenopretningsprojekt til godt 170 millioner kroner udløber de kommende år, så står Varde Kommune og derved skatteborgerne til at skulle betale erstatning. Varde Kommune vurderer op mod 80 millioner kroner til landmændene, der har krav på erstatning, da deres jord er faldet i pris grundet nye restriktioner og love.

Derfor har Varde Kommune ledt efter mulige løsninger, der ikke ruinerer kommunen og fundet frem til hydrologi-ordningen for 510 hektar af de 2.488 hektar, som hører under Operations Engsnarre.

- Vi har ikke penge til at købe Varde Ådal, så det er en god plan for Varde Kommune, borgerne og landmændene, siger Preben Friis-Hauge.

Han så gerne, at hele området med Operation Engsnarre havde været med i hydrologi-ordningen, som i vid udstrækning gør det samme som Operation Engsnarre. Det er at lade engene være våde, samtidig med at der er forbud mod at gøde engene. Og målet er det samme. At få engfuglene tilbage til Varde Ådal og Ho Bugt.