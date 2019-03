Dyrenes Beskyttelse: Husk at have hunden i snor på stranden fra den 1. april

Varde: Man skal ikke spejde længe ud over strandarealerne ved Blåvandshuk for at få øje på en løs hund. Og hvorfor egentlig ikke - der er jo masser af plads, og "hunden generer jo ikke nogen", er argumentet, man ofte hører. Men virkeligheden er, at vores tidligere mange strandrugende ynglefugle som f.eks. terner og små vadefugle er i antalsmæssig frit fald - og at det i høj grad skyldes forstyrrelser på ynglepladserne. Nu minder Dyrenes Beskyttelse om, at det fra 1. april slet ikke er til diskussion om hvorvidt hunden skal være i snor på stranden - for det skal den.

Og det skal den vedblive med at være frem til den 30. september.

- Det er meget vigtigt at holde sin hund i snor efter den 1. april, fordi vi hundeejere skal tage hensyn til de ynglende fugle rundt omkring på strandene. Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem, så det er vigtigt at give fuglene fred til at passe sine unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, påpeger familiedyrschef Jens Jokumsen i en pressemeddelelse.

Hunden er fortsat meget velkommen på stranden, men den skal føres i snor fra 1. april.