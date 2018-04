Dyre designerstole i brugt plastik

Letbæk Plast i Tistrup er i fuld gang med forsøg på at lave eksklusive skalstole i genanvendt plastik fra verdenshavene. Lykkes det, bliver det en helt ny måde at bruge smid væk-samfundets plastaffald på.

- Hidtil har vi genbrugt plasten til ting, hvor det mere har været et spørgsmål om pris end æstetik. Det nye er, at vi er på vej med produkter, der stiller højere krav om, at plasten skal præstere på linje med andre produkter, samtidig med at det skal være æstetisk, siger direktør Michael Bayer Thomsen.

Tophemmelig opskrift

Letbæk Plast og Wehlers' mål er at være klar med den første, sprøjtestøbte skalstol i genbrugsplast fra gamle fiskenet i begyndelsen af næste år.

- Det er rigtig svært at sprøjtestøbe i det her plast. Den plast, der indgår i fiskenet, har et lavt smeltepunkt og er beregnet til at blive presset ud i en tyktflydende form. Sprøjtestøbning kræver meget mere tyndtflydende plast, og det er det her som udgangspunkt ikke, så vi er ved at udvikle nye opskrifter, siger Michael Bayer Thomsen.

Udviklingen foregår i laboratoriet og i værkstedet på fabrikken, og hvad der indgår i opskriften, er top-hemmeligt.

- Det er min cola-opskrift, siger han.

Det kan blive stort?

- Jeg har store forhåbninger til det, fordi den internationale forbruger er meget bevidst, og vi tilfører en masse knowhow og værdi i plasten, der retfærdiggør den pris og det arbejde, vi lægger i det.