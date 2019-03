Varde: Dykkerklubben Nautilus genoptog til dette års fastelavn en gammel tradition med at slå katten af tønden i Varde Å.

25 af klubbens medlemmer dukkede lørdag eftermiddag op på havnepladsen. Ikke alle medlemmer kom i vandet den kolde eftermiddag, men især klubbens juniorafdeling gik til tøndeslagningen med krum hals og måtte mange gange i åen, før tønden kom samme vej.

Faktisk var juniorerne så begejstrede for at komme i vandet, at de til trods for det kolde vand tog sig et par ekstra svømmeture i åen.

Nu de alligevel var i vandet blev der også fisket en enkelt indkøbsvogn op af åen.

Afslutningsvis fik alle en velfortjent kop varm kakao og fastelavnsboller, inden turen gik til svømmehallen og en varm sauna.