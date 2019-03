Duelighedsprøve: Sådan trutter man bedst i hornet

Varde: Lørdag 30. marts vil der være en del trut omkring Sct. Jacobi Skole. Her afvikler Varde og Omegns Jagtforening nemlig den årlige duelighedsprøve i jagthorn.

Godt 130 glade jagthornsblæsere fra hele Syd- og Sønderjylland kommer for at blive bedømt af to dommere.

Der afvikles både prøver for soloblæsere og for gruppeblæsere.

Er man nysgerrig, er man velkommen til at møde op på skolen mellem klokken 9.00 og 15.00 for at få en oplevelse af de måske mere sjældne med på vejen og overvære prøverne.

Det er ganske gratis.

/cak