Du er også velkommen: Abonnenter skal hjælpe JydskeVestkysten med at få valgideer

Vi er sikker på, at vores læsere har mindst lige så gode ideer som os selv. Derfor inviterer JydskeVestkysten Varde læserne indenfor i et valgværksted, hvor journalister og læsere sammen skal udvikle ideer til valgdækningen. Samtidig bliver der mulighed for at møde lokale kandidater og stille lige netop dit spørgsmål.