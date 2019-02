Dronningen tog sig god tid til soldaterne

Flere soldater fik på skift mulighed for at møde dronning Margrethe på tæt hold.

Oksbøl: At dronning Margrethe (78 år) har et særligt forhold til forsvaret og soldaterne, skal ikke undervurderes. Dronningen kommer næsten altid og uden undtagelse, når en fane skal overrækkes eller genindvies, som det var tilfældet fredag, da Danske Artilleriregiment fik sin fanen. Senere drog hun til Haderslev Kaserne for at gentage seancen.

Og når der skal udvikles nye regimentsmærker, så deltager dronningen med stor iver og flid. Senest da Hærens Efterretningscenter, nu Efterretningsregimentet i Varde, for fem år fik sit nye mærke.

Og selv om dronning Margrete var lidt forsinket, så skred tidsplanen med cirka en halv time. For dronningen tog sig tid og bød udvalgte soldater til bords til den efterfølgende reception i gymnastiksalen på Oksbøl Kaserne. Blandt andre oversergent Morten Sommer Larsen (39 år) fra Oksbøl.

- Det er ikke noget, man prøver hver dag. Man lytter lidt nervøst, siger Morten Sommer Larsen.

Men hurtigt, når man er sammen med dronning Margrethe, forsvinder nervøsiteten.

- Hun spørger ind til en og lytter og virker meget velforberedt, siger Morten Sommer Larsen.