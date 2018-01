Droner med hjertestartere sættes ind mod gamle mænd på golfbanerne

Teknologien skal løfte Region Syddanmark til nye højder. Og vi er godt med ifølge innovationschef Tessa Lind Gjødesen fra Odense Universitets Hospital, der var inviteret til Venstres Januarmøde i Helle Hallen lørdag.

Vrenderup: De 75 fremmødte Venstrefolk følte sig lørdag nok ti år yngre efter deltagelsen i det traditionsrige Januarmøde, som lørdag foregik i Helle Hallen. For innovationschef Tessa Lind Gjødesen fra Odense Universitets Hospital kunne oplyse de nye begreber om at være ældre. - Når vi taler ældre, så er vi plus 80. Gamlinge er plus 90, fortalte Tessa Lind Gjødesen. Hun var inviteret til at fortælle om den teknologiske udvikling indenfor sundhedssektoren, som både har interesse for regionerne og kommunerne. Og alder er ret så væsentlig for fremtidens behandlingstilbud. - Vi bliver ældre og lever længere med vores sygdomme.

Anerkendte i Europa På Odense Universitets Hospital kommer innovationsafdelingen op på 60 medarbejdere i år. Medarbejdere, der udvikler til gavn for alle borgerne i Region Syddanmark. - Teknologien buldrer frem. Anders And-bladet giver mig en helt anden mening, efter jeg er blevet innovationschef. Vi er så anerkendte i hele Europa og kan være stolte af at bo i vores region, sagde Tessa Lind Gjødesen. Og der kører allerede nu ret så vidtløftige forsøg. Blandt andet er der golfbaner, der som et forsøg har droner med en hjertestarter stående. Hvor der er gamle mænd, er der en forøget risiko for hjertestop. Og via en app og gps, så finder dronen selv golfspilleren og lander med hjertestarteren. Og oplysningerne fra hjertestarteren går videre til ambulancen, som er på vej. Det er ikke science fiction, men virkeligheden i 2018.

Færre senge til flere ældre Tessa Lind Gjødesen fortæller, at der er god grund til at bruge teknologien. For i 2022 skal antallet af sengepladserne nedbringes med 20 procent, og der skal effektiviseres for 8 procent. Både et umiddelbart dilemma og en udfordring, når man hører udgangspunktet. - Vi får færre senge, men flere ældre, der har behov for sengene, og færre unge til at betale for velfærden. Kuren er blandt andet endnu mere behandling i eget hjem med en langt mere avanceret teknologi. Eksempelvis ved at sluge en ampul, der opererer indefra.