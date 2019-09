Driftselskab bag kendt hotel er gået konkurs: Kreditorer har mere end 300.000 kroner i klemme

Du kan sagtens få et bord eller et værelse på Ansager Musik Hotel. Men for kreditorerne får en konkurs i et driftselskab konsekvenser.

Ansager: I dag er det sanger og musiker Helge Engelbrecht, der er direktør på Ansager Musikhotel. Men for det selskab, som drev hotellet før Engelbrecht overtog for et lille år siden, var der ikke lutter søde toner i luften i musikkens by, Ansager. Ansager Musik Hotel IVS er nemlig under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Det har ingen konsekvenser for hotellets nuværende drift med Helge Engelbrecht i spidsen. Ansager Musik Hotel lever i bedste velgående. Men konkursen har konsekvenser for tidligere restauratørers kreditorer. Det er advokat Søren Dueholm, som er kurator i konkursboet. - Da selskabet ikke havde den lovpligtige ledelse, anmodede Erhvervsstyrelsen skifteretten om at opløse selskabet, forklarer Søren Dueholm. Han er udpeget til at være såkaldt likvidator, som skal afvikle selskabet.

Borgerejet hotel Ansager Hotel ApS er et borgerejet selskab med det formål at drive hotel i byen. I Ansager har byens hotel nemlig været truet af lukning.

Ansager Hotel ApS er den seneste ejer af det konkursramte driftselskab.

Gæld på 320.000 kroner Når selskabet Ansager Musik Hotel er under konkursbehandling, så skyldes det ganske enkelt, at firmaet er insolvent, altså har en negativ egenkapital. Søren Dueholm begærede derfor selskabet taget under konkursbehandling. Men det er ikke lutter teknik, at selskabet opløses. Der er samtidig kreditorer, som har penge til gode. - Det drejer sig om samlede krav på 320.000 kroner fra kreditorerne, siger Søren Dueholm. Kreditorerne risikerer altså at miste dette beløb i forbindelse med konkursbehandlingen.

Negativ egenkapila Selskabet Ansager Musik Hotel IVS er stiftet i 2016. Det havde i 2018 et underskud på 465.000 kroner og selskabet kom ud af året med en negativ egenkapital på 413.000 kroner. Stifterne af selskabet er David Benjamin Borchardt Larsen og Michael Møller Pedersen. David Borchardt Larsen har desuden fungeret som køkkenchef på Ansager Musik Hotel. - Vi solgte selskabet ved årsskiftet 2017/2018 til Ansager Hotel, oplyser David Borchardt Larsen, som altså ikke har noget med konkursen at gøre. I hans tid var der en positiv egenkapital i selskabet. David Borchardt Larsen arbejdede som ansat køkkenchef i den første halvdel af 2018, altså efter salget af driftselskabet. Han er i øvrigt atter køkkenchef på hotellet, men under Helge Engelbrechts selskab.

Kreditorer får næppe noget Ansager Hotel ApS står opført i cvr-registret som ejer af selskabet, dog med en tilføjelse om, at der ikke er reelle ejere. Det er nu Ole Nielsen, som er formand for Ansager Hotel ApS. - Vi må konstatere, at driftselskabet gav underskud i 2018, siger han. Ole Nielsen har ikke noget med konkursen at gøre. Han blev indsat som formand i april. - Men der er ingen penge i selskabet, siger Ole Nielsen, som vurderer, at der ikke bliver noget til kreditorerne.