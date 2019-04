Billum: Driftschef i Vej og Park ved Varde Kommune, Bjarne Fly, har jævnligt talt med Charlotte Kristensen fra Hannevangvej, når hun har ringet med sine bekymringer om vejens farlighed.

- Der er ingen handleplan for vejen. Jeg har drøftet det med beboerne, og vi har lavet målinger og haft politiet ude, siger han og fortsætter:

- Så har der været forslag fra dem om at lave bump. Bump er bare ikke noget, man lige laver ude på landet, fordi bump typisk laves, hvor der er lavere hastighed, og de kræver lys, så trafikanterne kan se dem. Men vi er helt klar over, at der er folk, der kører for stærkt på den vej. Vejen er et ømt punkt.

Nu ønsker Søren Nissen og erhvervsorganisationer i gamle Blåbjerg Kommune vejen udvidet.

- Ja, og det er modsatrettede interesser. Det skal vi selvfølgelig have vurderet på. Jeg har ikke løsningen på stående fod, men han har sendt sit forslag til byrådet, så der vil komme en politisk behandling af sagen.

Der er målt 166 lastbiler på vejen i døgnet, så forbud mod, at lastbiler må køre igennem, holder jo ikke?

- Det er vi enige om. Der er nogen, der overtræder det forbud mod gennemkørsel. Beboerne har fuldstændig ret, men løsningen er bare lidt sværere, siger Bjarne Fly.

Beboernes ultimative krav er at få vejen lukket?

- Det er ikke enkelt. Man lukker ikke bare en vej.