Dramatik og hygge ved Skovens Dag

Klokken 12 samledes alle i skoven for at se topkapning af et grandis nåletræ. Det 26 meter høje træ er angrebet af barkbiller og skal ende sine dage til glæde for skovens dyr. Spætten var allerede i gang med at bygge bo i træet. Toppen skal af træet, for uden top tørrer træet ud og kan stå i mange år endnu.

Der var mulighed for at komme helt tæt på de travle bier. PR-foto Ansager

Toppen faldt

En erfaren skovmand klatrede op i træet og fjernede grenene på vej op. Toppen blev kappet af og faldt til jorden med et hult drøn foran et interesseret publikum, som stod godt i sikkerhed bag afspærringen. Prøv ikke at gøre det samme derhjemme lød anbefalingen fra skovfogeden.

Efter en tur på et par kilometer endte deltagerne ved FDF-hytten, hvor der var stillet værktøj og materialer frem. Under kyndig vejledning kunne man her sammentømre sit eget fuglehus. Selv de med mange tommelfingre, gik stolt hjem med et nybygget hus til fuglene.

Som afslutning på turen var der tid til at snakke om dagens mange oplevelser i skoven, mens man nød en nyristet grillpølse med brød og sodavand til.