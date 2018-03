Dommer til voldsdømt iraker: - Vi er lige på grænsen af udvisning

En 24-årig mand fik stadfæstet en dom på et år og tre måneders fængsel for grov vold. Han får nu for anden gang en betinget udvisningsdom.

Esbjerg/Varde: Den 24-årige Haider Majed Al-Maleki blev torsdag ved Vestre Landsret i Esbjerg idømt sin anden betingende udvisning i forbindelse med grov vold. Han blev idømt en betinget udvisning i 2013 med en prøvetid på to år. Den var så udløbet. Men nu har han atter en betinget udvisning med en prøvetid på to år hængende over hovedet.

Landsdommer Lis Frost lagde ved domsafsigelsen ikke skjul på, at det var virkelig tæt på, at den 24-årige mand, som bor i Varde, stod til at blive udvist. Han kom til Danmark fra Irak, da han var otte år gammel med sin stedmor, søskende og halvsøskende i forbindelse med, at faderen fik familiesammenføring.

- Vi er virkelig tæt på, sagde dommer Lis Frost i forbindelse med, at udvisningen blev gjort betinget, hvilket indebærer, at den 24-årige altså ikke skal forlade Danmark.

Vestre Landsret stadfæstede stort set en dom fra byretten om grov vold og for at overtræde loven om doping og narko. Det betyder, at den 24-årige fik stadfæstet straffen fra byretten på et år og tre måneders fængsel og betinget udvisning. Den dømte skal desuden betale en erstatning på 42.030 kroner til et voldsoffer. Det er så til gengæld staten, der betaler sagens omkostninger

Den 24-årige er dømt for en voldsepisode på Diskotek Havanna i Varde i forbindelse med Open Air. Den 24-årige blev dømt for forholdet med dommerstemmerne 5-1 i landsretten.

Til gengæld blev manden frikendt for en del af et forhold, hvor han i byretten blev dømt for at have snittet en mand i armen med en kniv efter episoden. Her stod dommerstemmerne i landsretten 3-3, og stemmeligheden kommer anklagede til gode.