- Vi kunne hurtigt se, at det nok var en god idé at blive flere, for hvis pengepungen bliver lettere og lettere, risikerer vi pludselig ikke at være her mere, fortæller Inger Cramon, der er organisationsbestyrelsesformand i det nuværende Domea Ølgod, der bidrager til fusionen med 229 lejemål.

Varde: Med godkendelse i repræsentantskaberne i Boligselskabet Domea Varde, Domea Ølgod og Boligselskabet BSB Esbjerg kunne man forleden lade champagnepropperne springe og skåle for det nye store boligselskab Bolig Syd Vest. Fusionen skal bl.a. imødekomme et sparekrav på 1,5 milliarder kroner frem mod 2020. Det svarer til 3.000 kroner pr. lejemål om året - eller 250 kroner pr. lejemål om måneden - for kunder hos bygge- og boligadministrationen Domea.dk, som de tre boligselskaber er.

Beboerne berøres ikke

Med en portefølje på næsten 1100 udlejninger bliver der et større råderum til at vedligeholde og renovere de knap 1.100 boliger. Men beboerne kommer ikke til at mærke meget til fusionen, hedder det i en pressemeddelelse fra de tre boligselskaber.

I Boligselskabet Domea Varde, der bringer 689 lejemål ind i det nye selskab, er organisationsbestyrelsesformand Birgith Holte Albertsen også meget begejstret for de tre repræsentantskabers ja til hinanden.

- Vi er ikke bange for at handle i Varde. For to år siden omstrukturerede vi driften, hvilket har sparet os penge og afspejlet sig i beboernes husleje. Det her er et næste naturligt og fremsynet skridt for at styrke os, og da vi i forvejen deler servicecenter med de to andre selskaber, er det oplagt at gå sammen, siger Birgith Holte Albertsen.