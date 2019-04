Domea Varde holder rejsegilde på 103 almene boliger i Digterparken

Varde: Mandag den 6. maj er Boligselskabet Domea Varde klar til at holde 103 almene boliger i Digterparken "over dåben" - eller i hvert fald holde rejsegilde på det omfattende byggeri. De 103 boliger er med 16 rækkehuse fordelt mellem to, tre og fire-værelses boliger i et og to plan. Området er kendt som "materialegården" og er beliggende i byen med en placering lige nord for banen, mellem parcelhusområde og det nordlige af Vardes gamle bydel. Boligerne er placeret i husrækker adskilt af boliggader med minimal trafik og grønne kiler. Alle boliger i stueplan har adgang til terrasser på terræn. Boligerne på de øvrige etager har en altan ud mod landskabet.

Taltentreprisen udføres af Dansk Boligbyg med Cowi som rådgiver og TNT Arkitekter og Lea Nørgaard Landskab som henholdsvis arkitekt og landskabsarkitekt.

Bygningerne bliver med flade tage og facader med blødstrøgne teglsten i gul nuance og skiffer sålbænke under vinduerne. Alle skure i bebyggelsen er i sort plade på klink. Altaner og de lodrette forskydninger giver rytme og variation i bebyggelsen.