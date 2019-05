Ansager Skoles underskud var på ca. 9% allerede i 2017. Men kommunen bad ikke om en redegørelse til politisk behandling. Der blev heller ikke grebet ind. Forvaltningen har orienteret, at der blev holdt opfølgende samtaler.

Ansager Skole trak i bremsen august 2018, hvor skolebestyrelsen insisterede på at se de reelle tal. Underskuddet har ikke accelereret siden. Det omtalte investeringsstop og uddannelsesstop har skolebestyrelsen ikke godkendt.

I forhold til at nedbringe gælden på 3-4 år har skolebestyrelsen ført til referat, at man ikke er enig.

Skolebestyrelsen vil træffe beslutninger med henblik på at nedbringe gæld, men der er stor fokus på kvalitet og trivsel for både børn og medarbejdere. Lige nu overvejes nyansættelser i forbindelse med elevtilgang.

Skolebestyrelsen har formelt ansvar for at godkende og føre tilsyn med skolens budget. Men det kræver jo at skolebestyrelsen bliver præsenteret for skolelederens forslag til budget 2018 og dermed også et evt. negativ årsresultat der skal overføres.

Det glæder os at udvalgsformanden anerkender, at det er skolelederen, der har det formelle ansvar for regnskabet. Men ansvaret stopper jo ikke her. Vi savner en anerkendelse af politikernes formelle ansvar for skolelederen, således at børn og medarbejdere ikke skal betale hele denne regning på 3-4 år. Vores tidligere skoleleder orienterede i november skolebestyrelsen om, at der var indgået en gensidig aftale omkring en fratrædelse. Forvaltningen havde rådet vores skoleder til ikke at udtale sig yderligere. En decideret fyring var skolebestyrelsen ikke bekendt med.

Vi har netop fået en ny skoleleder og på seneste særdeles konstruktive skolebestyrelses-møde viser antallet af opskrevne elever til næste skoleår hele 216 elever. Denne stigning på ca 10% er langt over prognosen og skyldes tilflytning og søgning fra et større geografisk område og vi håber politikerne vil understøtte den positive udvikling.

Politikerne kan måske med fordel overveje potentialet i, at konkretisere i hvilket omfang en skolebestyrelse skal have indsigt og indflydelse på budget-området. Således, at det ikke alene er forvaltningen der er afgørende.

Til sidst vil vi anbefale, at man skeler til Horsens Kommune, hvor et enigt udvalg netop har givet deres skoler afdragsfrihed, med henblik på opretholde kommunens mål for serviceniveau.

På vegne af forældre-repræsentanterne i Ansager Skolebestyrelse

Kitty Gamkinn