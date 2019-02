Dør købstædernes gågader?: Torsten har ikke fortrudt, at han flyttede tøjbutik ud af centrum

En succesrig forretningsmand forudser, at flere butikker vil forlade købstædernes gågader. Mød en butiksejer, der har taget hul på den fremtid.

- Det har jeg ikke fortrudt, siger Torsten Vincens, som flyttede ud for et par år siden.

Han forudser, at butikkerne må rykke derud, hvor folk i forvejen handler i butikker som Jysk og Jem & Fix.

Varde: Købstæder under 20.000 indbyggere er truet, når det kommer til butiksgader i centrum. Det mener i hvert fald leder og medejer af den Varde-baserede Westvind-kæde, Frank Møller. Han fortalte om sit synspunkt i JydskeVeskysten.

JydskeVestkysten har skrevet om detailhandelens problemer i de mindre byer.I Ølgod frygtes der for fremtiden, hvis Rema 1000 flytter. I Agerbæk er der kun en butik med dametøj tilbage. I Varde er vurderingen fra forretningsmand Frank Møller, at butikkerne vil flytte til periferien af byen - måske netop Ribevej.

Her er tøj til mænd. Det er let at parkere. Og så er huslejen meget, meget lavere end i centrum. Foto: Morten Nielsen