Dømt for bedrageri - nu får Bent mulighed for at blive renset

Bent Hansen fra Varde blev i september dømt for at have misbrugt et stjålet hævekort. Da bøden var under 3000 kroner, fik han ikke mulighed for at anke sin sag - men det vil Bent, for han vil frifindes - og nu har procesbevillingsnævet givet ham lov.

Bent Hansen blev dømt, fordi billeder fra hæveautomaten viste, at han var ved den under et minut inden forsøget på misbrug.

Det hele begyndte, da en kunde i Rema 1000 på Vestre Landevej i Varde den 3. maj fik stjålet sin pung. Hun ringede til politiet, som fandt ud af, at nogen havde forsøgt at hæve penge på det tre gange samme dag i Nordeas hæveautomat i Torvegade.

Også i maj sidste år - hvorefter han blev sigtet for at have misbrugt et stjålet hævekort.

For lille en straf

Fordi Bent Hansen er førtidspensionist, blev dommen fastsat til seks dagbøder af 425 kroner.

Det kunne umiddelbart synes at være godt, for 2550 kroner er trods alt et mindre beløb. Men i virkeligheden var det dobbelt dårligt. For Bent Hansen vil renses fuldstændig. Og med en bødestørrelse under 3000 kroner er der ikke automatisk mulighed for at anke sin sag til en højere retsinstans. Det kræver en særlig tilladelse.

Faktisk var sagen i forvejen takseret så lavt, at byretten ikke ville beskikke en forsvarer til Bent Hansen. Førtidspensionisten betalte derfor af egen lomme advokat Søren Dueholm til at føre sin sag, og Søren Dueholm har nu netop fået lov af procesbevillingsnævnet til at føre Bent Hansens sag for landsretten.