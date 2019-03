Dødsfald: Hardy Jeppesen, Oksbøl, kommer ikke længere forbi

Marianne og Ejnar Kock Hansen, Borrevej 17, Oksbøl, sender følgende mindeord om deres ven, Hardy Jeppesen, Østparken 76, Oksbøl.

Vi lærte Hardy at kende som nabo og ejendomsmester i Østvænget i 1982. Hardy kom lige forbi og fik en snak. Senere, da vi flyttede til Borre, fulgte Hardy med. Manglede vi en afløser, traktorfører eller håndværker, så var Hardy altid klar. Hardy kendte ikke ordet nej. Han satte en ære i at hjælpe folk, selv om han havde en travl hverdag med fuldtidsjob som ejendomsmester, fodbold og senere som fodbolddommer. Han fandt altid tid til at komme forbi og hjælpe til.

Fodbold var Hardys store hobby. Han spillede mange år i Boldklubben Vestkysten. Han var en fighter på banen, han hadede at tabe, kæmpede altid til det sidste fløjt. Da han tog dommerkort, var vi nogen som trak på smilebåndet, fordi han som spiller ofte havde givet dommeren tørt på. Men Hardy fandt sin nye plads på banen og har dømt i rigtigt mange år. Han var stadig aktiv som dommer.

Vi kommer til at savne Hardy, han kom bare lige forbi til en kop kaffe og en snak. Han var en god nyhedsformidler. Han elskede sin familie. Anita har altid været hans faste base i hjemmet og han var især rigtig stolt af sine børn og børnebørn.

Ære være hans minde.