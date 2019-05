Dødsbrand i Blåvand: 19-årig tysker nægter sig skyldig i manddrab

Grundlovsforhør: En 19-årig tysk mand blev torsdag middag fremstillet i grundlovsforhør i sagen om dødsbranden i Blåvand natten til tirsdag.

Her anmodede politiets anklager Lars Viereck om dørlukning af hensyn til efterforskningen, hvor blandt andet den sigtedes færden på gerningsnatten endnu ikke er kortlagt, ligesom en del vidner mangler at blive afhørt.

Det ønske valgte dommer Ole Petersen at efterkomme på grund af den alvorlige sigtelse og den manglende efterforskning, hvorfor resultatet af retsmødet først kommer senere.

Inden dørene blev lukket, blev sigtelsen dog læst op, og her er den 19-årige tyske mand sigtet for manddrab efter at have slået 61-årige Cai Lennart Henriksen ihjel med et ukendt antal slag med et stumt våben i ansigtet. Drabet er sket i tidsrummet mellem klokken 00.07 og 03.11 den 28. maj.

Den 19-årige ankom til retssalen i håndjern og hvidt sygehustøj, og han var synligt berørt, da han med mellemrum tørrede tårer bort.

Hans mor, far og søster var alle med i retten og var tydeligt tyngede. De var alle tysktalende, og den sigtede talte ikke dansk, og han havde derfor en tolk med i retten.

Den 19-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen.