Divisionsgolf for søskendepar: Golf giver godt humør

Varde: Man bliver simpelthen i så godt humør af at spille golf. Det siger søskendeparret Stine og Martin Mathiesen fra Varde Golfklub i en pressemeddelelse.

De to kommer fra en golffamilie, hvor både far og farfar spiller golf, og de første golfslag blev slået hjemme i farfars have med et afkortet sandjern. I dag er de vokset fra sandkassen: Stine er 14 år og går i 8. klasse på Sønderrisskolen. Efter sommerferien begynder hun på Golflinjen på ISI efterskole i Ikast. Martin er 17 år og går i 1. g - HHX på Rybners Gymnasium under Esbjergordningen, der giver mulighed for fri til golf i skoletiden.

I dag spiller Stine i handicap 11 og Martin i 4, og den kommende weekend 5. - 6. maj spiller de begge divisionsgolf for Varde Golfklub. Men selvom det gælder point til klubben, så er det alligevel vigtigt at have humøret med.

- Vi tror, det gælder indenfor alle sportsgrene, at man præsterer bedre, hvis man er i en god personlig balance, lyder det fra søskendeparret.

En golfrunde tager omkring fire timer, og det kræver at man er meget koncentreret. Derfor er det vigtigt at slappe af imellem slagene, og her kan man jo få tid til at nyde den dejlige natur i Varde Ådal, tilføjer de.