Varde: Diskoteket Havana i Smedegade i Varde blev natten til lørdag sigtet for at udskænke alkohol til tre mindreårige piger. Den ene af de tre piger var 16 år, mens de to andre var 17, og ifølge politiet havde de drukket shots af varianten Små Sure.

Både pigerne og diskoteket blev derfor sigtet. Diskoteket benægter at have serveret alkohol for de mindreårige piger.