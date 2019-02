Direktør for rengøringsfirma afviser alle beskyldninger om ulovlig arbejdskraft

Varde Kommune: KN Rengøring fik torsdag i sidste uge ophævet sin kontrakt med Varde Kommune, fordi kommunen blandt andet mener, at der har været brugt arbejdskraft, der har arbejdet ulovligt i Danmark. JydskeVestkysten forsøgte da og også senere i forløbet at få en kommentar fra KN Rengøring, men det lykkedes ikke. Nu har virksomheden sendt en pressemeddelelse

- Hos KN Rengøring er vi meget kede af de anklager, der er blevet fremsat via medierne. Det er normal praksis i vores branche også at have udenlandske ansatte, og det har vi ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, vi har i Varde Kommune og andre steder. Alle vores ansatte uanset nationalitet har arbejds-/opholdstilladelse. Derfor er beskyldningerne om anvendelse af ulovlig arbejdskraft og social dumping grundløse, siger direktør Henrik Nielsen fra KN Rengøring i pressemeddelelsen.

Varde Kommune har politianmeldt KN Rengøring, og det førte i sidste uge til anholdelse af fem af KN Rengørings ansatte. Alle er løsladt, men ifølge den seneste melding, som JydskeVestkysten har fået fra Syd- og Sønderjyllands Politi er to stadig sigtede i sagen. Fremgangsmåden er ifølge pressemeddelelsen fra KN Rengøring kritisabel og skadelig for virksomheden:

- Det er problematisk, at der via medierne skabes et indtryk af, at vi anvender ulovlig arbejdskraft. Selv om vi kan tilbagevise beskyldningerne, spredes historien jo hurtigt til skade for virksomheden. Det fremgår af medierne, at vi ikke har villet stille op til spørgsmål, men det er ikke rigtigt. Vores fokus har blot i første omgang været at beskytte medarbejderne og at håndtere den vanskelige situation, som vi mener, at Varde Kommune har bragt os i. Vi har også prioriteret at berolige øvrige medarbejdere og virksomhedens kunder, som naturligvis påvirkes af de falske beskyldninger. Så alvorlige anklager påvirker os alle, og derfor føler vi os nu nødsaget til at tage bladet fra munden. Samtidig har vores advokat taget kontakt til Varde Kommune for at få dokumentation for beskyldningerne, siger Henrik Nielsen ifølge pressemeddelelsen.

KN Rengørings advokat, Peter Lund Meyer fra advokatfirmaet Publicure, bekræfter i pressemeddelelsen, at Varde Kommunes ophævelse af kontrakten på det foreliggende grundlag er uberettiget, og at kommunen derfor er blevet bedt om at dokumentere, at KN Rengøring har misligholdt rengøringskontrakten:

- Varde Kommune har tilsyneladende handlet på baggrund af udokumenterede anmeldelser om ulovlig arbejdskraft uden at undersøge sagen nærmere, og uden at indgå i en afklarende dialog med KN Rengøring, siger Peter Lund Meyer.

JydskeVestkysten følger op på de nye kommentarer fra KN Rengøring i løbet af dagen.