Din Forsyning roser forbrugerne så vandet driver

Varde: For godt en ugens tid siden gik Din Forsyning på knæ for de adskillige tusinde forbrugere, der får vand fra Lerpøt Vandværk i Varde. Din Forsyning var ved at løbe tør for vand på grund af det ekstreme varme majvejr og nogle stoppede sandfiltre, hvorfor teknisk chef Claus Nielsen fra Din Forsyning opfordrede folk til at spare på både havevanding, karbad og bilvask. Nu op til pinsen med udsigt sol og sommer vil han gerne rose forbrugerne. - Det var tydeligt, at folk sparede på vandet. Så på den måde ser det ud til at have haft en effekt. Det var vi rigtigt glade for, så vi fik noget luft, siger Claus Nielsen. Mange husstande oplevede, at trykket faldt i vandhanerne. Blandt andet i Horne, Thorstrup og Sig. Og baggrunden er nok så alvorlig, da mange landmænd også får vand fra Lerpøt Vandværk. Der skal være vand nok til dyrene.