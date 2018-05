Din Forsyning lukker populær ordning med gratis kompost på genbrugspladserne

Din Forsyning vil spare penge, hvorfor det er slut med at kunne hente kompostjord på genbrugspladserne i Ølgod og Nørre Nebel. Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, er overrasket over beslutningen, som han er imod.

Ølgod/Nørre Nebel: Til stor bestyrtelse for mange haveejere er det snart slut med at kunne hente kompostjord til sin have fra genbrugspladserne i Ølgod og Nørre Nebel. De to tilbageværende steder.

Din Forsyning har besluttet, at al haveaffald i fremtiden skal komposteres hos AFLD ved Tarm. Det tidligere ESØ. Og stedet for at ende i haverne hos forbrugerne, så ender det på landmændenes marker.

Beslutningen, som er administrativt godkendt af forvaltningen i Vade Kommune, møder stor kritik fra blandt andre Hans Vestager, der er formand fra Ølgod Borgerforening.

- Det må være en misforståelse. Jeg bliver altid ked af det, når noget godt bliver taget fra mig, siger Hans Vestager.

Affalds- og genbrugschef Svend Clausen fra Din Forsyning vedgår, at beslutningen ikke har været hel så nem at træffe.

- Beslutningen hænger sammen med, at vi ikke selv komposterer det i fremtiden. Vi sparer penge ved at køre det til AFLD, siger Svend Clausen.

Men når I netop sparer penge, hvorfor så ikke køre komposten tilbage til genbrugspladserne. I driver ikke en forretning, men en forsyning og service, som forbrugerne betaler for.

- Det vil koste 200.000 kroner, hvis vi skal køre kompost til alle fem genbrugspladser. Hvis vi sparer penge, så reducerer vi taksterne, siger Svend Clausen.

Han vedgår, at rigtig mange er glade for at kunne hente kompost til sin have, men der er også mange, der går over gevind og henter mange læs.