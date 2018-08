Paraffin rammer kysterne igen og igen. Myndighederne kan ikke gøre meget, for det er lovligt at slippe stoffet ud i internationalt farvand. I øjeblikket renses vestkysten for en stor mængde klæbrige klumper.

Henne Strand: - Jeg troede, at der var nogle svampe til brusebad eller sådan noget, siger Diana Budzyn, tysk turist på ferie i Danmark. JydskeVestkystens udsendte på Henne Strand har givet hende en klump næsten størknet paraffin i hånden. Hun og manden Marcel Budzyn fra området ved Dortmund havde godt lagt mærke til paraffin-klumperne, men var ikke klar over, hvad det var. Paraffinen er da heller ikke nogen hindring for et strandtur med børn og venner. Men der er igen igen drevet paraffin ind ved vestkysten - fra Fanø til Nymindegab. Fanø Kommune har renset op, mens Varde Kommune er i fuld gang på strækningen fra Skallingen til Nymindegab. Klumperne er ufarlige at komme i kontakt med, men de er ret klæbrige at røre ved her i sensommervarmen. Det er langt fra første gang, at kysten her er ramt af paraffin. Og det er nok ikke så mærkeligt. Skibene kan nemlig fuldt lovligt lade paraffin slippe ud i internationalt farvand.

Den størkner i kulde, men paraffinklumpen her er klæbrig i sensommervarmen. Foto: Morten Nielsen

Organisation kæmper imod Preben Friis-Hauge (V) er dels formand for teknik og miljø i Varde Kommune, dels er han formand for Kommunernes Internationale Miljøorganisations (Kimo) danske afdeling. Kimo organiserer kommuner i en række lande som Holland, Tyskland, Sverige, Storbritannien og altså Danmark. - Vi har et stykke tid presset på for at få ændret den internationale lov, så det bliver forbudt at udlede paraffin fra skibene. Vi forsøger at presse IMO, som er den internationale, maritime organisation under FN til at ændre regelsættet, så det bliver forbudt at udlede paraffin, siger Preben Friis-Hauge. Det er først og fremmest et økonomisk problem. På de fire år fra 2012 til 2016 blev de danske kyster ramt 31 gange af forureninger med paraffin. Det kostede alene i Danmark 7,4 millioner kroner. Det er nu ikke kommunerne selv, der skal betale. - Kimo har fået igennem, at staten betaler, siger Preben Friis-Hauge. Men det er stadig kommunerne, der kæmper for at få ændret regelsættet.

Klumper som denne ligger over alt på Henne Strand. Foto: Morten Nielsen