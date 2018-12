Det var svigersønnen, som bragte vinen til Nymindegab kro

Den 28-årige kok, tjener og svigersøn Mike Stage er hovedårsagen til, at Nymindegab Kro i dag kan prale af et vinkort med over 400 vine.

- Interessen for vin tog virkelig fat i min tjeneruddannelse. Lige siden har jeg elsket at gå på opdagelse i nye smage, druer og generelt vine fra hele verden. Jeg går virkelig meget op i, om vinen passer til maden. På den måde er jeg måske en lidt dårlig købmand, for hvis der sidder en gæst, som spørger mig, om vinen til 800 kroner vil gå godt til maden, kan jeg sagtens finde på at svare, at jeg personligt mener, at vinen til 500 kroner vil passe bedre. For mig er det med vin nemlig en oplevelse, og jeg ønsker, at vores gæster får gode oplevelser, forklarer Mike Stage.