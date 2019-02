Men er den lige vej så også farlig? Ja, det er den på en måde, så sent som lørdag den 26. januar skete der en dødsulykke på rute 30 syd for Starup-Tofterup. Denne dødsulykke er der dog endnu ikke med i de tal, som strategisk analytiker i Rigspolitiet Lars Klit Reiff arbejder med. Han vurderer strækningen ud fra nogle oplysninger, hvor dødsulykken i januar endnu ikke figurerer.

Det er dog sjældent, at der køres så hurtigt som lørdag den 9. februar klokken 08.54. Her blev en bilist taget med 181 km/t på en strækning, hvor der må køres 80 km/t. På andre dele af den 23 km lange hovedvej gennem Varde Kommune må man køre 90 eller 70 km/t.

Tingvejen: Den er lige, der er ingen bakker, der er god oversigt, og vejen er bred. Tingvejen rute 30 mellem Korskro og Grindsted har alle ingredienser, når det gælder fristelsen til at køre for hurtigt.

Der er siden 2011 været et forsøg med at sætte hastighedsgrænsen på Tingvejen på til 90 km/t på nogle strækninger. Det blev gjort permanent sidste år.Dog skete dødsulykken i januar ikke på den del af vejnettet, hvor hastighedsgrænsen er sat op. Bilisten der blev blitzet med 181 km/t mister førerretten i seks måneder.

Ni ulykker på fem år

- Fra 2013 til 2017 skete der ni ulykker med personskade. Deriblandt en dødsulykke, siger Lars Klit Reiff.

Selv om hvert enkelt tilfælde naturligvis er med ufatteligt store menneskelige omkostninger, så er det objektivt set ikke et stort antal ulykker på en 23 km lang strækning på fem år.

- Der skal typisk ske omkring det dobbelte antal ulykker pr. kilometer, for at vi vurderer, at en strækning skal være en fokusstrækning. På den måde prioriterer vi de aller farligste strækninger., siger Lars Klit Reiff.

På en fokusstrækning intensiveres hastighedskontroller.

Det er dog ikke Rigspolitiet, der alene vurderer, hvilke strækninger, der skal være fokusstrækninger. Disse udpeges i samarbejde med politikredsene. Der kan være ting, som det lokale politi vurderer anderledes end blot de kolde tal i statistikken. Det forudsætter lokalkendskab at vurdere, om sikkerheden på en uheldsbelastet strækning vil kunne forbedres gennem en højt prioriteret indsats med fotovognene.

- På en fokusstrækning gælder det om at få gennemsnitshastigheden ned, siger Lars Reiff, som vurderer, at det er andre metoder, der skal bruges over for vanvidsbilister, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent. Det kan eksempelvis være videovogne, der skygger bilister, der har ry for at tilsidesætte alle regler.