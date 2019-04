Det væltede ind med ideer til udvikling af Blåvands bymidte

Skærtorsdag stod repræsentanter for Foreningen Blåvand Udvikling, Varde Kommune og Realdania på torvet i Blåvand, hvor de efterlyste udviklingsideer til Blåvand bymidte fra forbipasserende.

Blåvand: Det overordnede mål er, at Blåvand skal være Nordens mest attraktive kystferieby. Hvordan man bliver det, er der vidt forskellige meninger om. Udviklingen skal fungere til gavn for byens borgere, erhvervsliv og turister. - I dag er der ingen begrænsninger for, hvad folk kan byde ind med, alt kan lade sig gøre. Det handler måske i sidste ende allermest om at finde den røde tråd for udviklingen af Blåvand bymidte, siger Jørgen Nielbæk, chefkonsulent Varde kommune. Det vrimler med folk i påskesolen, der har noget på hjerte ved Varde kommunes opstillede stande på torvet i Blåvand. Pegefingre har travlt i alle retninger henover de to fotobykort, der er lagt ud på bordene, hvor samtalerne går på kryds og tværs med stor entusiasme.

Fakta - Blåvandbymidteprojekt er finasieret med et beløb på 2 millioner kroner af Realdania, Varde Kommune og Blåvand Udvikling- Fremtidsplanen skal være færdig i april 2020



- Skærtorsdag kom der 250 nye ideer i kassen på visionsstanden på Blåvand torv.

Bjarne Nørgaard Knudsen mangler flere parkeringsskilte, så besøgende i bil finder ud af, at der er masser af parkering bag butikkerne ud til Blåvand hovedgade. Foto: Tatjana Johnsson

Parkeringsskilte og nøglebokse Det er overvejende sommerhusejere, fastboende og repræsentanter fra erhvervslivet, der er mødt op. Bjarne Nørgaard Knudsen, bor i Blåvand, og var fra 2011-16 formand for Blåvand-Ho Erhverv. Han foreslår mange flere skiltehenvisinger til diverse parkeringspladser, der ikke ligger direkte ud til hovedgaden. - Der er masser af parkering omme bagved butikkerne, som folk ikke aner findes, fordi skiltningen er alt for anonym, siger han og tilføjer: - Det ville også være klædeligt med en legeplads her i bymidten, der mangler et sted for de mindste. Er der dét - bliver forældrene også længere, siger Bjarne Nørgaard Knudsen. Elin Jessen, har en enkel ide til løsning af kødannelse i trafikken på storskiftedag i sommerhusene om lørdagen, hun har tidligere sammen med sin mand Poul Erik Jessen, drevet Blåvand El-Center i en menneskealder. - Nu har vi i flere årtier kæmpet for at få helårsturister, men infrastrukturen har ikke fulgt med successen. Sommerhusbureauerne ligger herinde i Blåvand by, de kunne opsætte nøglebokse med en kode ude ved sommerhusene, så kan folk ankomme og rejse meget mere frit - istedet for at være nødsaget til at hente en nøgle, siger hun.

Elin Jessen foreslår nøglebokse ved sommerhuse for at undgå at alle skal ind til bureauerne i Blåvand for at få en nøgle udleveret. Foto: Tatjana Johnsson

Vejchikaner og droneovervågning Anders Myrtue er fra Odense, men har de sidste 8 år haft helårshus i Blåvand. - Jeg foreslår blandt andet at opsætte vejchikaner på grusvejene, så bilerne overholder hastighedsgrænsen, og ikke støver så voldsomt på cyklister og fodgængere, og så mangler der altså adgang for handicappede til stranden. Desuden vil Anders Myrtue også gerne have et aktivitetshus tilbage til Blåvand, der har åbent året rundt for både borgere og turister i området. Kresten Madsen er en af repræsentanterne fra rådgivningsfirmaet Cowi på standene. - Vi har en drone hængende her over os, der optager, hvad der foregår på en travl, trafikkeret lørdag i påsken her på Blåvands hovedgade. Dronen skal være med til at kortlægge bevægelsesmønstre- og strømme lige fra trafik til for eksempel, hvor længe folk sidder på en bænk i området, siger han.

Anders Myrtue havde en lang liste med idéforslag. Blandt andet efterlyser han handicapvenlig adgang til stranden. Foto: Tatjana Johnsson

Repræsentant for rådgivningsfirmaet Cowi, Kresten Madsen, har en drone til at kortlægge oplysninger om bevægelsesmønstre i Blåvand bymidte. Foto: Tatjana Johnsson