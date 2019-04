Børsmose: På trods af vestenvindens susen havde cirka 100 borgere og ansatte fra Samstyrken i Varde Kommune onsdag taget turen til Børsmose Strand for at samle affald. Formålet med indsamlingsturen var at hjælpe med at passe på miljøet.

Det skriver Samstyrken, der er et tilbud til udviklingshæmmede i Varde Kommune, i en pressemeddelelse.

- Vi er kanonstolte af at have bidraget til at være med til at gavne miljøet og have taget del i at fjerne en del af de i alt 280 ton affald, der hvert år indsamles på strandene i Varde Kommune, lyder det i meddelelsen.

På dagen havde Børsmose Strandcamping stillet toiletfaciliteter og lokaler til rådighed, mens Vej og Park i Varde stillede med en container.

Onsdagens tur var så vellykket, at den muligvis bliver en årlig tradition i Samstyrken, der har sloganet "Det skal give mening".

- At yde et bidrag til en renere natur i Varde Kommune, som vi alle glæder os over at have lige uden for døren, det giver mening, skriver Samstyrken.