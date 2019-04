Det her kan du opleve nær Vesterhavet: Tramp af sted på den nedlagte jernbane

Skinnecykling er et turisthit. I år er der mulighed for, at flere familier kan komme på sporet.

Nørre Nebel-Nymindegab: Du behøver ikke at være bange for at vælte, hvis du giver dig i kast med de cirka ni kilometer mellem Nørre Nebel og Nymindegab i det vestligste Jylland på cykel. I hvert fald ikke hvis du lejer en skinnecykel og kører på det ellers togløse spor mellem de to byer. Skinnerne er der nemlig stadig efter den nedlagte jernbane, og de bliver altså nu kun brugt til den specielle form for cykling.

Det er der rig mulighed for. Det er en forening med rødder i turismen i både Nymindegab og Nørre Nebel, der står bag udlejningsskinnecyklerne, som indviede sæsonen 2019 søndag. Der var en pølse og gratis tur til de fremmødte i usædvanligt smukt aprilvejr.

I år er der blevet endnu bedre muligheder for at få hele familien med ud på cyklen.

- Vi har fået flere tandemcykler i år, siger Lars Andersen, der både er formand for handelsstandsforeningen i Nørre Nebel, lokal slagtermester og formand i foreningen bag skinnecyklerne.

Han har ikke det fulde overblik over materiellet her ved sæsonstart, men vurderingen er, at foreningen råder over 30 skinnecykler - her af ti tandemcykler.

Der er kommet flere tandemcykler til, og her er plads til både forældre, børn og hund. Der skal dog nok være mindst to voksne, for tandemcyklerne er tunge at løfte af sporet i tilfælde af modkørende skinnecykler.