Det gamle bibliotek er klar til at fortælle en ny historie

Elevator

Biblioteket består af to plan på hver 211 kvadratmeter. En ny elevator gør det muligt for gangbesværede at se et arbejdende værksted, når det står færdigt. Det øverste plan indrettes med tre værksteder. Det er teglværket, hvor både mursten og tagsten fremstilles. Et tømrerværksted og et smedeværksted. Alt sammen med ét for øje: at fremstille byggematerialer til huse til Varde Miniby.

I underetagen indrettes selve murerværkstedet og et sliberi. Her bygger minimurerne de nye huse til Varde Miniby. Huse som de så ud i 1866 i størrelsesforholdet 1:10.

Men lige nu bygger de 12 minimurene i 1:1. For hver formiddag hjælper de til med den omfattende ombygning til Minimurernes nye værksted.

- Det bliver fantastisk. Det bliver spændende. Og vi kan hver dag se, at vi kommer et nyk videre, siger Jørn Jensen.

Evald Vind er oprindelig tømrer og ved nok, hvordan en lus ser ud.

- Jeg glæder mig til, det er færdigt. Der er meget arbejde, siger Evald Vind.

For god ordens skyld skal det nævnes, at der er hyret en lang række håndværkere til ombygningen, som skal være færdig den 15. maj. Da skal Minimurernes værksted indvies.