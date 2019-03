Det går forfærdeligt for VUC, og det kan ikke gå bedre

Varde/Esbjerg/Grindsted: At VUC Vest i Esbjerg nu lukker sine afdelinger i både Varde og Grindsted er et delvist udryk for, at det går fremragende i samfundet.

Vilkår ændret

Men denne gang er VUC Vest nødsaget til at lukke afdelingerne i Varde og Grindsted. Og det kommer især til at gå ud over de mange tosprogede kursister. I Varde er 80 procent af kursisterne tosprogede.

- De kan ikke gå ud på en erhvervsuddannelse, hvis de ikke kan sproget. Jeg har selv haft tandlæger, professorer og ingeniører. De er nødt til at komme her først, siger Rune Højstrup Søe.

Vilkårene for VUC Vest har dog ændret sig markant, da regeringen opretter en helt ny uddannelse til de unge under 25 år. Det er Forberedende Grunduddannelse, som er det nye samlede tilbud for dem, der tidligere gik på produktionsskolen og VUC. Så for dem under 25 år vil der fortsat været et tilbud i Varde. Men det er ifølge Frants Regel ikke hovedårsagen til, at de lukker VUC Varde.

- Det, der er nyt, er indførelsen af omprioriteringsbidraget i 2015, siger Frants Regel.

Siden da har alle uddannelsesinstitutioner hvert år skulle spare to procent på budgettet. Knap ti procent over fem år. Og VUC har også mistet andre indtægter.

- Samlet har vi sparet 17 procent, siger Frants Regel.

I 2015 havde han 94 millioner kroner at gøre godt med. I år har han cirka 60 millioner kroner.

- Vi er hårdt spændt for. Vi har ikke råd til at have lige så mange underafdelinger. Det er lidt kedeligt for de kursister, der bor i tyndt befolkede områder, siger Frants Regel.