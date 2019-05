Det er lovligt at fiske med net ud for fyret

Blåvand: Selvom 16 sandløbere torsdag morgen led døden i et nedgarnsnet ud for Blåvandshuk Fyr, er det ikke i sig selv ulovligt at fiske med net på det sted.

- Jeg kan godt se problematikken, men jeg kan kun svare ud fra lovgivningen, og ifølge den må man bruge nedgarnsnet fra land fra Blåvand Fyr og ned til sydspidsen af Skallingen, siger overfiskerikontrollør ved Fiskeristyrelsen i Nymindegab, Henning Juul Petersen.

Han tilføjer:

- Men når man fisker derude, skal man afmærke sine redskaber med flag, og der skal være ejeridentikationer på. Er der ikke det, så tager vi redskaberne med hjem og fjerner pæle, så rydder vi simpelthen op efter det.

Ulovligt fiskeri kan straffes med bøder op til 2.500 kroner per forseelse, og samme fisker kan få fire af den slags bøder, hvis han laver fire, grelle forseelser. I yderste konsekvens kan retten inddrage vedkommendes ret til at være fritidsfisker.

Henning Juul Petersen kan ikke udtale sig konkret i sagen fra Blåvand, for nettet blev taget op af landbetjenten, ikke af styrelsen.

- Redskaber i det område kan være lovlige, men nedgarnsnet skal altid røgtes med omhu. Det skal ikke stå i to dage, uden at blive tilset, siger Henning Juul Petersen.

Regler for fiskeri med nedgarn er i bekendtgørelse 505 af 13. juni 1994. Bekendtgørelse om nedgarn.