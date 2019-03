Det er et stort arbejde at lave ny pedelorganisation

Varde Kommune: Det er et kæmpe arbejde at samle alle pedeller i et fælles ejendomscenter, der desuden skal have et langt bedre overblik over de enkelte bygningers stand. Politikerne er nu blevet orienteret om, at det kommer til at tage så meget tid i kommunens forskellige afdelinger, at det svarer til, at tre-fem medarbejdere i kommunen kun skal arbejde med det nye ejendomscenter i et helt år.

- Det er mange medarbejdere, der skal være med til at få det her til at fungere, så derfor skal vi have ramt det rigtige moment i det her, siger viceborgmester Anders Linde (V).