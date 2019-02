Det er blevet lettere af få en billet til eftertragtet festival

Sandra Larsen stillede sig op i køen 20 minutter før og fik de billetter, hun skulle bruge. Det havde været uhørt for nogle år siden. Foto: Morten Nielsen

Agerbæk/Nordenskov: Det er blevet lettere at få en billet til den eftertragtede endagesfestival "Owen Luft Kånsert" i Nordenskov. Torsdag morgen åbnede forsalget, som i sig selv er en begivenhed. Tidligere skulle man stå i kø hele natten eller deromkring for at få en billet. Det er ikke nødvendigt længere. Agerbæk er et af de 16 salgssteder, og byen ligger i "Owen Luft Kånserts" kerneområde. Men det var muligt at få en billet bare ved at møde omkring åbningstid. Sandra Larsen, 30 år, tog plads i køen cirka 20 minutter før åbning klokken 09.00. Hun var sikker på at få sin ration på seks billetter. - Jeg vil gerne se, om jeg kan få otte billetter, sagde Sandra Larsen før åbning. Det lykkedes for Sandra, som fik en bekendt til at købe de resterende to billetter. Alle i Agerbæk fik nemlig det ønskede antal, selv om de 600 billetter på salgsstedet formelt var udsolgt. - Men der blev ikke udsolgt på salgsstedet i Glejbjerg, siger formanden for Owen Luft, Hans Jørgen Pedersen. Derfor kunne der sælges flere end de 600 i Agerbæk. Hans Jørgen Pedersen fik nemlig overført de usolgte billetter fra Glejbjerg til Agerbæk.

Hovednavne Owen Luft Kånsert finder i år sted den 22. juni.På Nordenskov Stadion spiller: Nephew, Gnags, Suspekt, Johnny Deluxe, TV-2, Lars Liholt og Birthe Kjær.

Nummer et i køen var Ole Hansen, der skrev sig på onsdag omkring klokken 16.00. Foto: Morten Nielsen

Billetsystemet med at sælge de fleste fysisk på 16 salgssteder og resten på nettet er blandt andet lavet for at tilgodese, at befolkningen i lokalsamfundene kan få billetter. Systemet lægger desuden en dæmper på eventuel sortbørshandel. Men det er meget ressourcekrævende i forhold til at sælge billetterne på nettet. - Det er ikke sikkert, at vi har den her salgsmetode om to år, siger Hans Jørgen Pedersen

De her var først i køen og tilbragte natten i en campingvogn. Det er Anja Nygaard, Lasse Runge og Ole Hansen. Foto: Morten Nielsen

Hans Jørgen Pedersen er formand for "Owen Luft Kånsert". Han sørgede for, at usolgte billetter i Glejbjerg blev overført til køen i Agerbæk. Foto: Morten Nielsen

Lona Linding og Bente Fyhn arbejder i Andelskassen, der stiller arbejdskraft til rådighed, når der skal sælges Owen Luft-billetter. Foto: Morten Nielsen

Der blev solgt eftertragtede "Owen Luft"-billetter torsdag morgen. Foto: Morten Nielsen