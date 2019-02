Det er egentlig begyndt at gå godt med ejendomssalget i de mindre byer ved Varde. Men der er stadig huse, der er svære at sælge.

Nordenskov: Det er cirka 15 måneder siden, at husets beboer afgik ved døden. Villaen blev annonceret til salg i landsbyen Nordenskov øst for Varde. Men ejendomsmæglerfirmaet DanBolig fjernede senere villaen fra sit katalog. Den seneste udbudspris var på 248.000 kroner

Det lykkedes dog alligevel at sælge i begyndelsen af januar, men prisen var uhørt lav. 150.000 kroner for 86 kvadratmeter beboelse, der havde stået tomt i cirka 14 måneder. Det giver en kvadratmeterpris på 1744 kroner. Det er meget lavere end priserne i Varde Kommune som helhed. Her blev en gennemsnitlig kvadratmeter nemlig solgt for 8.328 kroner i første halvdel af 2018.

Det er HØP Holding, der har købt huset. Det er den lokale bygmester Henrik Ø. Pedersen, der er ejer dette holdingselskab.

- Jeg har aldrig tidligere købt et hus, der var så billigt, siger Henrik Ø. Pedersen.

Han vil renovere huset og sælge det.