Deres bedste resultat nogensinde: Vestjyder får bronze til VM

Det var en noget ambivalent Henrik Lykke, som JydskeVestkysten fangede på telefonen kort efter semifinalens afslutning. Parret fra Vestjylland havde lige tabt 10-21 og 11-21 til Wattana Ampunsuwan og Narong Vanichitsarakul fra Thailand. Han ærgrede sig derfor over nederlaget, men på den anden side er bronzemedaljerne langt over parrets forventning. De har aldrig tidligere nået længere end at være blandt verdens 32 bedste.

Mod et professionelt par

Wattana Ampunsuwan og Narong Vanichitsarakul var et par meget hårde modstandere, forklarer Henrik Lykke:

- De var sat til at være det stærkeste par, da der var VM i Indien for to år siden, men da vandt de ikke. Men de er tidligere professionelle badmintonspillere, hvilket vi andre ikke har været i nærheden af. Spillemæssigt føler vi måske, at vi kunne have gjort lidt mere, men de kan bare nogle ting, som vi ikke kan. Og så får vi jo ikke vores spil til at køre, når de er så gode, som de er. turneringsmæssigt er det et sindssygt godt resultat med VM-bronze. Det har vi aldrig været i nærheden af, siger Henrik Lykke.

VM i badminton for veteraner foregår i Katowice i Polen.