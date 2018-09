Horne: Det er forbudt at brænde bål efter solnedgang. Der var imidlertid en anmeldelse om et bål i en udgravning på Thorstrupvej ved Horne nord for Varde. Det skete natten til onsdag klokken 03.52.

Bålet blev slukket uden at brede sig. Der kan være tale om bål, som er blusset op igen. Der var ingen fare for mennesker eller bygninger. Men bålet er en overtrædelse af beredskabsloven.