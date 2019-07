Der ligger olie på strandene i Henne og Nymindegab

Indsatsleder Leif Erichsen forklarer, at der er tale om olie, der ligger på Henne Strand i små klumper, der er tre-fire millimeter lange. De lå onsdag eftermiddag, hvor vandstandslinjen havde været tidligere på dagen. Det vil altså sige, at olieklumperne lå i en linje på sandet, ligesom tang også ofte gør det. Leif Erichsen siger, at man ikke kunne se noget olie i vandet. Det kunne JydskeVestkystens journalist heller ikke se.

Oliepletter er for små

JydskeVestkysten mødte Preben Nielsen, der er distriktsleder i kommunens vej- og parkafdeling, på Henne Strand.

Han forklarer, at oliepletterne er så små, at kommunens maskiner ikke kan opsamle dem. Til gengæld ligger de over et langstrakt område fra Nymindegab til Henne.

I stedet vælger kommunen af harve oliepletterne ned i sandet. Forventningen er, at det vil tage nogle dage. Oliepletterne er så små, at mange vil kunne tage på stranden uden at opdage forureningen, men kommunen tager det altså alligevel meget seriøst.

Det er stadig usikkert, om der vil komme mere olie ind de næste gange, der er højvande.