Der kom ikke et øje til Nysø Summergames

Den nye aktivitet for hele familien ved Nysø fik næsten ingen deltagere. Om initiativet druknede i de mange andre aktiviteter på dagen eller i regn er uvist - men arrangørerne forventer de vil prøve igen.

Hun kan både vippe mandsstore dæk og bære en tønde på nakken, og hun havde glædet sig til at dele sin hobby med flere. Heldigvis har hun og Leni deres egne børn med, så de får i det mindste en herlig dag ud af det.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, her havde været mange. Men, set positivt så kan man jo kun håbe, at der kommer flere næste år, siger Freja Lisbjerg.

Varde: Freja Lisbjerg og Leni Astrup fra NRUI står klar til at instruere i løb og cross-gym på sandbredden ved Nysø søndag, men ikke et øje kigger forbi.

Richard Morel ærgrer sig over, at der ikke kom flere til det stort anlagte Nysø Summergames. Han regner med, at de prøver igen næste år - bare ikke på Varde Å Dag. Foto: Lars Thomsen.