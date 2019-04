Charlotte og Richardt Kristensen har samlet beboere langs Hannevangvej i protest mod planer om at opgradere deres vej. Beboernes ultimative ønske er at vejen bliver lukket for gennemkørsel. Foto: Chresten Bergh

Hastigheden hedder max 60 kilometer i timen og gennemkørende lastbiler er forbudt på Hannevangvej. Alligevel kører 1000 køretøjer, heraf 166 lastbiler, dagligt igennem. Nu vil Vardes nordvestlige hjørne tilmed have vejen udvidet - det får beboerne til at gå i samlet aktion. De vil have vejen lukket.

Billum: Da Charlotte og Richardt Kristensen for 12 år siden købte deres nedlagte landbrug på Hannevangvej, lige vest for Billum, var det drømmen om det lille hus på landet. - Vi boede i Esbjerg, men blev tiltrukket af udsigten til fred og ro, landsbyskole og plads til vores hobbyer. Richardt kan lide at skrue i biler, og jeg er til heste, siger hun. Børnene var små, alt var lagt op til idyl. Men den Vestkystvej, parret fik fortalt, ville tage trafikken fra Hannevangvej, kom aldrig. Til gengæld er trafikken bare taget til lige siden, og det samme er beboernes protester: - Vi har alle sammen jævnligt haft kontakt til kommunen, vi har fået politiet til at lave hastighedskontroller på vejen, men intet hjælper, siger Charlotte Kristensen.

Problemet Hannevangvej er en smal vej, vest for Billum op til Kærup.

Vejen bliver brugt som stikvej for biler og lastbiler der skal fra Esbjerg til den gamle Blåbjerg Kommune.

Der er gennemkørselsforbud for biler over 3500 kg.

Hastigheden er begrænset til 60 km i timen.

En måling i 2015 viste 991 biler i døgnet, heraf 166 lastbiler.

Fartmålinger har regelmæssigt givet bøder på strækningen.

Foto: Chresten Bergh Beboere fra otte husstande på Hannevangvej og Walther Bech Sørensen, formand for Udviklingsrådet Varde Opland, i murertøj i midten, var mødt op for at vise utilfredsheden med deres trafikfarlige vej. Foto: Chresten Bergh

Nu står Hannevangvej sammen Dråben blev, da JydskeVestkysten for en uges tid siden skrev om Søren Nissen, Thor Byg i Outrup, der på vegne af erhvervsforeninger i den tidligere Blåbjerg Kommune har skrevet et åbent brev til byrådet om at få Hannevangvej udvidet. - Vi er nødt til at gøre noget for at få bosætning herud. Som det er nu, stopper alt i Billum. En ordentlig vej til Esbjerg er afgørende, fordi arbejdspladserne er i Esbjerg, lød hans argument. Dén holdning har for første gang fået beboerne ved Hannevangvej til at stå sammen. Hidtil har de skrevet til kommunen hver for sig, men nu er det nok. - Mange herude har troet, det kun var dem selv, der kæmpede. Men det er åbenbart hele gaden, der på den ene eller anden måde har forsøgt at få kommunen til at gøre et eller andet, siger Charlotte Kristensen.

Alt for hurtigt - og alt for mange lastbiler - Det holder ikke som det er nu. Problemet er, at folk kører rigtig stærkt på vores vej. Det er en 60-kilometers vej, og der er gennemkørsel forbudt for lastbiler. Alligevel viste en måling i 2015, at vi har 991 køretøjer igennem i løbet af et døgn, heraf 166 lastbiler. Enhver kan jo sige sig selv, at der ikke er 166 lastbiler med ærinde på vejen hver dag. De kører igennem her, fordi det er lettere, og fordi der er bump og chikaner på de veje, de egentlig skal køre på. Hannevangvej er klassificeret trafikfarlig. Skolebørn bliver hentet i taxa, og Charlotte Kristensens datter bliver kørt til alt. Selv da hun hver dag hang ud i den private hestegård kun en kilometer længere nede ad vejen, blev hun kørt. - Vi cykler ikke på vejen, og vi går ikke langs den. Vi kører ind til byerne omkring os, for at gå en tur, siger Charlotte Kristensen. Hun og naboerne vil ikke have Hannevangvej udvidet og udstyret med cykelstier. De vil have trafikchikaner, så biler og især lastbiler holder sig væk og holder hastigheden nede. Deres vildeste forhåbning går på at få vejen lukket for gennemkørsel.