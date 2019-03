Der flyder en åre med millioner til Årre

Årre: Da Årre med fuld musik, dannebrog og festivitas indviede byparken "Oasen" i 2015, havde byen næppe troet, at det kun var begyndelse til noget langt større. Men i forbindelse den længe savnede og gennemgribende renovering af Årre Skole, opstod idéen om oprette et "Byens Rum". Et stort område ud til Skolegade, hvor den gamle skole er revet ned og har åbnet nye muligheder. Der skal være alt fra skaterbaner, parkouranlæg til en sansehave for byens gamle.

- Selv en by som Varde kan ikke en gang præstere det, siger Poul Verner Christensen, der er formand for Årre Borgerforening.

Det samlede projekt, der løftes i et fællesskab med Årre Boldklub, løber op i knap tre millioner kroner og skal stå færdigt i 2021.