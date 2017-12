Der er usikkerhed om antal udlændinge i hele landet

Men kan vi stole på fuldt og fast på, at de mange udenlandske statsborgere også bor her?

Når eksempelvis en udenlandsk statsborger flytter til Danmark, så er der groft sagt tre scenarier. Nordiske statsborgere, EU-borgere og udenlandske statsborgere, der har en opholdstilladelse.

Og for at blive tilmeldt Folkeregistret, skal alle personligt møde op på kommunen for at få et cpr-nummer. Man kan ikke tilmelde sig via internettet.

Ifølge Connie Ibsen fra Borgerservice i Varde Kommune, der gennem adskillige år har arbejdet med folkeregistrering, så er der godt styr på både de nordiske statsborgere og udlændinge med en opholdstilladelse.

- Der er en stopklods på opholdstilladelsen. Men det er der ikke på EU-borgerne, siger Connie Ibsen.

JydskeVestkysten er dog bekendt med et enkelt tilfælde med en ukrainsk mand, der ikke har boet i Varde Kommune i flere år. Alligevel blev der sendt et valgkort til manden i forbindelse med det nylige kommunalvalg, da han fortsat står i Folkeregistret. Normalt fanger kommunen den slags sager, når opholdstilladelsen ophører.