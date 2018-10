Der er stjålet fra plejehjem, landbrugsejendom og Audi

Varde/Henne: Der har været indbrud på både Lyngparken, der er et plejecenter i Varde, og en landejendom udenfor Varde. Desuden er der stjålet en skindjakke og et sæt nøgler fra en uaflåst sort Audi A3 i Henne Strand.

På Lyngparken er der mellem fredag og lørdag stjålet et guldur og en guldring fra en ulåst lejlighed.

På landejendommen, der ligger på Ringkøbingvej, er der aflistet et vindue til et værelse mellem mandag og tirsdag. Herfra er der stjålet et Phillips-tv, en iPhone 6, en iPhone 6S og en Dell-computer. I en staldbygning er en hængelås blevet opbrudt, men her er der ikke stjålet noget.

Tyveriet fra Audien er sket tirsdag mellem midnat og klokken 10 på Bjergfyrvej i Henne. Bilen holdt parkeret ved et sommerhus.