Der er march for både de korte og lange ben

Varde: For tredje gang er der i år Varde Marchen, hvor man kan teste sin gåform af, hvad end man er til den korte tur på fem kilometer eller søger mere udfordring på de længere distancer.

Ruterne begynder og ender alle på Torvet i Varde, hvor der som noget nyt vil være mulighed for at se ruterne til marchen, der finder sted lørdag den 26. maj.

En af dem, der er med til at sætte ruterne op, er seniorsergent Søren Peter Larsen, der er uddannelsesbefalingsmand på Hærens Sergentskole i Varde.

- Man skal gøre det for at se noget af den natur, der er i nærområdet, og for at møde andre, der også vil ud og have noget frisk luft, for marcherne er lagt i skøn natur, siger Søren Peter Larsen.

- Og så fordi det er sundt at komme ud og bevæge sig.

Sidste år gik han sammen med sergenteleverne ruten på 15 kilometer.

- Vi stiller igen med det største hold på 130 mand, fortæller Søren Peter Larsen.

Et eventuelt overskud fra marchen går ubeskåret til et arrangement for pårørende til udstationerende soldater, som Varde Kassernes Venner står for.

Arrangørerne er Hærens Sergentskole, Varde Kassernes Venner, KFUM Soldaterhjem, Sportstiming og ProVarde.

Der vil være mulighed for at få stemplet i marchbøger.