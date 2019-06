Joachim "Pugge" Puggaard spiller venstre back hos Varde IF's fodboldherrer. Han kom til klubben for tre år siden, og har et ry for altid at smile og skabe god stemning i klubben, samtidig med at han giver sig fuldt ud på banen, hver gang.

I forsvaret hos Vardes Danmarksserie fodboldherrer finder man en smilende, lyshåret ung mand.

Joachim Puggaard er 21 år, og kommer fra Hjerting. Hele hans ungdom har han spillet i Esbjerg, og i de sene folkeskoleklasser skiftede han til Vestervangsskolen Elitesportslinje fra 7. til 9. klasse. Men for tre år siden skiftede han til Varde IF fra Esbjerg, da ambitionerne om at nå helt til tops i Esbjerg brast:

- Da jeg var u19-spiller, kæmpede jeg om at komme helt op på førsteholdet i Esbjerg, og da jeg ikke kunne komme helt op, trængte jeg til at prøve noget nyt. Mange af mine kammerater fra Vestervangsskolen spillede i Varde, så det var oplagt at tage herud, siger Joachim Puggaard

Til daglig læser Joachim Puggaard til ejendomsmægler. Efter at have taget en toårig finansøkonomsuddannelse efter gymnasiet arbejder han i dag som trainee hos Nybolig Rekrea i Esbjerg. Ved siden af arbejdet går han på aftenskole i Kolding, og hvis alt går efter planen, bliver han den 1. august uddannet ejendomsmægler.