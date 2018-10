Den største ære er at tryne de andre

Næsbjerg: De lange menneskeskygger bevæger sig adstadigt rund på det våde og solbeskinnede græs på Næsbjerg Stadion, hvor en slukket scoretavle viser, at hjemmeholdet er bagud med 1-2 efter et minut og 56 sekunder. Det er trods alt søndag og midt i kirketiden.

Her er bondetacklinger for en dag afløst af hovedbrud og taktiske slag. Dagens spurt står to ældre mænd for, da de lige trænger til at slukke de flammende træer i hegnet til selve kroketklubhuset og de faste kroketbaner.

- Nej for sytten da, jeg laver ravage, udbryder en kvindelig kroketspiller, der sammen med 147 andre spillere deltager i kommunemesterskaberne i kroket for par.

Som tovholder på mesterskaberne er Gert Ovesen fra Næsbjerg og Jørgen Søndergaard fra Horne, der for en dag har ladet køllerne blive hjemme. De står bag det andet kommunemesterskab, som i år har deltagelse fra 16 af kommunens 21 kroketklubber.

- Det er det sidste mesterskab i år. Spillerne sætter en ære i at vinde og tryne hinanden, siger Jørgen Søndergaard.