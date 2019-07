Den selvstændige vvs-mand tabte til leukæmi

Derefter aftjente han sin værnepligt i Avedøre på Sjælland og sluttede som sergent i Holstebro. Så drog tilbage til smedefirmaet i Gårde. Senere drog han til Aarhus for at få en autorisation til vvs og kloakarbejde.

På et tidspunkt blev han enig med sig selv om, at han ikke kunne blive ved med at bo hjemme hos forældrene. Han købte en grund på Solvænget i Ølgod og byggede hus. I 1980 traf han sin kommende hustru, Elsebeth, til et bal i Vejen. I 1981 blev de gift og flyttede sammen ind i det nybyggede hus, hvor han boede til sin død.

Han nød sommerhuset

Han nød dog især timerne i sommerhuset i Henne, sammen med Elsebeth og datteren Dorthe. Han havde dog altid telefonen, arbejdspapirer og værktøj med. På et tidspunkt havde han et ønske om at ville spille tennis, så alt udstyret blev indkøbt, men blev desværre kun brugt et par gange.

Elsebeth arbejdede som pædagog på halv tid i børnehaven Søvang i Ølgod, og hun havde ansvaret for hjemmet og datteren. Svenn kompenserede for den manglende tid sammen med Dorthe ved at give hende mange fine gaver. Da børnebørnene kom til, elskede han at sætte sig på gulvet og lege med dem.

Hvis Svenn skulle have en arbejdsfri ferie, var familien nødt til at rejse til udlandet.

Svenn var fascineret af veteranbiler, og købte i 2008 en MG sportsvogn fra 1953, bilen kom fra Texas.Han havde planer om at sætte den i stand. Inden bilen havde været skilt ad og var blevet sat i stand igen,gik der dog næsten 10 år. Han fik ikke mange køreture i bilen, som dog blev pudset og poleret efter hver køretur. På vej hjem fra sygehuset i foråret nåede Elsebeth og Svenn lige over Langeskov og købte en ældre Ford Mustang, som han desværre ikke nåede at få renoveret.

Sidst i maj 2018 blev det konstateret at Svenn havde akut leukæmi i den svære grad. Han kæmpede, for han ville livet, men han fik desværre mange følgesygdomme. Efter et meget hårdt år for både Svenn og hans familie, fik han endelig fred på Odense Sygehus onsdag den 26. juni i år.