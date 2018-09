Den prestigefyldte Xterra overvejer sin fremtid i Blåvand: Færre tilmeldinger

Dog betød et uvejr i det år, at Xterra i Blåvand måtte afbrydes af sikkerhedsmæssige grunde.

Xterra kom til Blåvand for to år siden. Det er altså tredje gang, at der afholdes Xterra i Blåvand. I 2016 var der 1700 tilmeldte.

Det kan løbe rundt

- Vi kan godt få det til at løbe rundt. Vi synes, at Blåvand er en rigtig interessant destination, men vi kan blive nødt til stoppe her, hvis ikke der er udsigt til flere deltagere, siger Simon Jørn Hansen.

Desværre følger tilmeldingerne til Xterra en markant tendens. Motionsarrangementer i Sydvestjylland som Vrøgum Løbet, cykelløbet Blåvandshuk Rundt, Vestkystløbet, Tistrup Minitri og andre tidligere meget store motionsarrangementer har også haft tilbagegang i 2018.

- Det skyldes nok, at der er et væld af tilbud, siger Simon Jørn Hansen, som selvfølgelig håber, at der kommer nogle flere tilmeldinger her før søndagens konkurrence.

Der afvikles fem Xterra-konkurrencer i Danmark. Det er i Tisvilde, Aarhus, Slettestrand og på Møn ved Møns Klint. Og så altså Blåvand ved Hvidbjerg Strand på søndag.