Demonstration i Varde: Vi er samlet her i dag - for penge vil vi ha'

Det var kampen for højere løn, der dominerede ved fagforeningernes demonstration foran rådhuset tirsdag eftermiddag.

Varde: Socialrådgivere, fysioterapeuter, lærere, sygeplejersker, pædagoger, kontoransatte. Skilte og t-shirts viser, at der er mange forskellige faggrupper her foran rådhuset, næsten to timer før byrådsmødet begynder. Demonstrationen er ved at begynde, og der er nogle hundrede mennesker. Det er især lønnen, der fylder i dag. En fællessang skærer budskabet ud i pap: "Vi er samlet her i dag - for penge vil vi ha'" Det er en pointe i sig selv, at de mange faggrupper er samlet. Som Ruth Nykjær, formand for FOA Varde, påpeger i sin tale, har fagforeninger også tidligere dannet alliancer, men det er nyt, at alle de offentlige ansatte organisationer står sammen. - Vi er ved at skrive danmarkshistorie, siger hun. - Det giver god mening, vi står sammen alle sammen, for vi kæmper en fælles sag.

Konflikt Hvis parterne ikke når til enighed, så kan strejken bryde ud 22. april. Cirka 200 medarbejdere i Varde Kommune skal strejke.28. april er dagen, hvor arbejdsgivernes lockout kan træde i kraft. Kommunaldirektør Mogens Pedersen har tidligere vurderet, at mellem 1500 og 2000 kommunale medarbejdere bliver lockoutet.

Ret og rimeligt Den fælles sag er lønnen. Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne, holder første tale, da han efterfølgende skal videre til demonstrationen i Esbjerg. Han bruger sin tale til at forklare, hvorfor han mener, at offentligt ansatte er med til at skabe vækst ved at passe børn og få folk hurtigt raske eksempelvis. - Derfor er det ret og rimeligt, at vi skal have del i opsvinget, siger han. Han argumenterer også for, at en dårligere lønudvikling i det offentlige på sigt vil betyde, at det bliver svært at rekruttere medarbejdere.